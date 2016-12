POL-HAM: Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Dienstag, 27. Dezember wurde in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14.25 Uhr ein blauer VW Caddy am Teichweg beschädigt. Als die 20- jährige Geschädigte aus Hamm zu ihrem geparkten Pkw zurück kam, stellte sie einen Schaden von etwa 800 Euro fest. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 9160 bei der Hammer Polizei zu melden. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell