POL-HAM: Geldautomaten mit schwarzem Lack besprüht

Hamm - Stadtgebiet (ots) - Unbekannte Täter trieben in der Zeit von Freitag, 23. Dezember bis Dienstag, 27. Dezember, ihr Unwesen in zwei Vorräumen von Bankfilialen. Sie besprühten an der Bahnhofstraße zwischen 16.30 Uhr und 8 Uhr einen Geldautomat und einen Kontoauszugdrucker mit schwarzem Lack. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ein Gerät für Kontoauszüge und Überweisungen sowie ein Geldautomat wurden an der Wilhelmstraße durch Unbekannte ebenfalls mit schwarzem Lack überzogen. Hier waren die Täter in der Zeit von 17 Uhr bis 8.30 Uhr tätig. Die Automaten blieben zwar funktionstüchtig, es entstand nichtsdestotrotz ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

