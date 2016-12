POL-HAM: Drei Autos beschädigt und am Tatort eingeschlafen

Hamm - Bockum-Hövel (ots) - Ein 33-jähriger Mann aus Hamburg brach in der Samstagnacht, 24. Dezember, im Zeitraum von 17 Uhr bis 23.30 Uhr an drei Autos an der Bankerheide die Scheibenwischer ab. Ein aufmerksamer Zeuge stellte in der Nähe einen schlafenden Mann fest, der seinen feuchtfröhlichen Abend schlafend Revue passieren ließ. Er wurde zu seinen Eltern in Hamm gebracht, um seinen Rausch auszuschlafen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 630 Euro. Den Hamburger erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung in drei Fällen. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell