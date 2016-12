POL-HAM: Einbruch in Büro

Hamm - Mitte (ots) - Im Visier von Einbrechern stand in der Nacht zu Samstag, 24. Dezember, ein Bürogebäude an der Hafenstraße. Die Täter schlugen gegen 2 Uhr eine Scheibe ein und gelangten so ins Innere des Fachgroßhandels für Praxisbedarf. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten unerkannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell