POL-HAM: 23-Jähriger nach Pfefferspray-Angriff leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein 23-jähriger Mann wurde am Samstag, 24. Dezember, auf der Nassauerstraße von einem Unbekannten mit Pfefferspray leicht verletzt. Der Hammer traf dort gegen 2.40 Uhr auf den Täter. Zwischen beiden entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf sprühte der Tatverdächtige seinem Opfer Pfefferspray ins Gesicht und lief anschließend in Richtung Südstraße davon. Der 23-Jährige begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der flüchtige Angreifer sah südosteuropäisch aus, hatte einen Oberlippenbart und war mit einem grünen Parka bekleidet. Hinweise zum Gesuchten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell