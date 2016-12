POL-HAM: Schwarzes Auto mit Hammer Kennzeichen flüchtet nach Verkehrsunfall

Hamm - Norden (ots) - Am Samstag, 24. Dezember, flüchtete der Fahrer eines schwarzen Autos mit Hammer Kennzeichen nach einer Verkehrsunfallflucht an der Schottschleife. Gegen 14.15 Uhr beschädigte der Mann beim Ausparken einen geparkten Ford Mondeo. An dem grauen Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

