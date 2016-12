POL-HAM: Renault Clio bei Unfallflucht beschädigt

Hamm - Mitte (ots) - Ein blauer Renault Clio wurde in der Zeit von Sonntag, 25. Dezember, 21 Uhr, bis Montag, 26. Dezember, 10 Uhr, am Hellweg durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Das Fahrzeug des Ahleners war auf einem Parkplatz Nähe des Café del Sol geparkt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell