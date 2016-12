POL-HAM: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Hamm - Bockum-Hövel (ots) - In der Nacht zu Dienstag, 27. Dezember, wurde gegen 0 Uhr ein 59-jähriger Hammer auf dem Bockumer Weg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 24-jährige Fahrerin eines schwarzen BMW stieß mit dem blauen Audi des 59-Jährigen zusammen, als sie vom Hüttenweg auf den Bockumer Weg fuhr. Der Audi-Fahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen der beiden Hammer entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3500 Euro. (cm)

