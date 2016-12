POL-HAM: Nieheimer Straße - Einbruch in eine Wohnung

Hamm-Herringen (ots) - Am Montag, in der Zeit von 12 Uhr bis 19 Uhr, wurde eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Nieheimer Straße aufgebrochen. Die Täter entwendeten aus der Wohnung Schmuck und Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 150 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Hamm.(bs)

