POL-HAM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Hamm (ots) - Am Sonntag, 25.12.2016, gegen 03:30 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann in ein Einfamilienhaus in der Straße Ahseufer einzubrechen. Nachdem die Bewohner des Hauses durch Geräusche aufgeweckt wurden, flüchtete der Täter in Richtung Ostenallee. Der Flüchtige war ca. 20 Jahre alt und 175 cm groß. Er hatte eine schlanke Figur und trug einen schwarzen Kapuzenpulli. Zur Tatzeit wurden in dem Bereich zwei weitere Personen mit einem Hund und einem Fahrrad gesehen. Da sie als Zeugen in Betracht kommen, werden sie gebeten sich mit der Polizei in Hamm, Rufnummer 02381 9160, in Verbindung zu setzen. (fa)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell