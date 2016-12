POL-HAM: Versuchter Leergutdiebstahl

Hamm- Mitte (ots) - An Heiligabend wurde gegen 9.15 Uhr ein 34- jähriger Mann aus Hamm von einem 59- jährigen Zeugen, auch aus Hamm, ertappt, als er an der Richard-Wagner-Straße über den Zaun eines Schnellrestaurantes stieg. Der 34- Jährige beabsichtigte offenbar, dort Leergut zu entwenden. Der Zeuge hielt den Täter fest und verständigte die Polizei. Dabei wurde der Zeuge vom Dieb in einen Finger gebissen. Zur Feststellung seiner Personalien wurde der Verdächtige der Wache Mitte zugeführt. Hier wurde er im Anschluss entlassen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls und Körperverletzung. (str)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell