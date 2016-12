POL-HAM: Zeugen für Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte brachen am Freitag, 23. Dezember, in der Zeit von 8.30 Uhr und 13.25 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Lisenkamp ein. Sie schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein, entriegelten durch das entstandene Loch den Türgriff und gelangten in das Hausinnere. Hier durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und stahlen elektronische Geräte sowie einen Autoschlüssel. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

