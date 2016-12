POL-HAM: Zwei Kinder verletzt - Polizei sucht drei Jugendliche

Hamm-Mitte (ots) - Von drei Unbekannten verletzt wurden zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren am Freitag, 23. Dezember, auf einem Spielplatz auf der Straße An der Insel. Gegen 13.20 Uhr griffen die Täter ihre Opfer mit einer Spraydose und einem Feuerzeug an. Die Kinder erlitten hierdurch leichte Verbrennungen und wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei den flüchtigen Tatverdächtigen soll es sich um Jugendliche handeln, die osteuropäisch aussahen. Alle drei trugen Kapuzenpullis. Der erste Gesuchte hatte schwarze Haare und trug ein blaues Oberteil. Ein weiterer Täter hatte blonde Haare und war mit einem grünen Oberteil und einer Jeans bekleidet. Der dritte Flüchtige trug schwarze Kleidung und ein Kappe mit Bullenemblem. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter Telefon 02381 916-0 entgegen. (cg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell