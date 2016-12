POL-HAM: Rotes Auto beschädigt VW Sharan und flüchtet

Hamm - Herringen (ots) - Ein blauer VW Sharan wurde in der Zeit von Donnerstag, 22. Dezember, 14.45 Uhr, bis Freitag, 23. Dezember, 10 Uhr, auf einem Parkplatz an der Neufchateaustraße durch einen unbekannten Fahrer eines roten Autos beschädigt. An dem Fahrzeug des 49-jährigen Hammers entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell