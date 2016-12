POL-HAM: Autoscheibe eingeschlagen und Handtasche geklaut

Hamm - Bockum-Hövel (ots) - Am Donnerstag, 22. Dezember, wurde gegen 16 Uhr die Handtasche einer 26-Jährigen aus einem Auto an der Radbodstraße unweit des Hundeplatzes entwendet. Drei Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren flüchteten, als sie in der Nähe des geparkten Opel von einem Zeugen angesprochen wurden. Die Tatverdächtigen liefen über einen Feldweg davon. Sie trugen dunkle Kleidung und hatten eine normale bis schlanke Statur. Einer der Männer trug eine blaue Jeans und ein weiterer eine Schirmmütze. Zuvor hatten Autoeinbrecher die Scheibe des Vectra eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. Die Tasche lag unter dem Fahrersitz. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell