POL-HAM: Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte Täter hebelten am Donnerstag, 22.Dezember, zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr ein rückwärtiges Fenster eines Reihenhauses auf der Holzstraße auf. Die Einbrecher durchsuchten Schubladen und Schränke in diversen Räumen. Zur Beute kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Es entstand Sachschaden von zirka 350 Euro. Am Donnerstag in der Zeit von 17.30 h und 18.00 h hebelten Unbekannte die Balkontür eines Mehrfamilienhauses auf der Beverstraße auf. Die Täter drangen dort in das Schlafzimmer ein und durchwühlten Schrank und Kommode. Dabei entwendeten die Diebe diversen Goldschmuck. Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Polizei Hamm in beiden Fällen unter der Telefonnummer 02381 9160 entgegen. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell