POL-HAM: Einbruch in Kapelle

Hamm - Mitte (ots) - Unbekannte hebelten in der Zeit von Dienstag, 20. Dezember, 16 Uhr, bis Donnerstag, 22. Dezember, 8.45 Uhr, eine Tür zur Kapelle des Westenfriedhofs an der Chemnitzer Straße auf. Die Täter erbeuteten einen geringen Geldbetrag und drei Spirituosen. Durch das gewaltsame Eindringen verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

