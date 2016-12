POL-HAM: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm - Mitte (ots) - Unbekannte versuchten am Donnerstag, 20. Dezember, in ein Mehrfamilienhaus auf der Brandenburger Straße einzubrechen. Gegen 5 Uhr entdeckte eine Bewohnerin einen Fremden auf ihrem Balkon. Als sie gegen die Scheibe klopfte, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell