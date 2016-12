POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei einem Verkehrsunfall

Hamm - Mitte (ots) - Ein 65-Jähriger Mazda-Fahrer und sein 67-Jähriger Beifahrer verletzten sich am Mittwoch, 21. Dezember, bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße leicht. Das Auto des 65-jährigen Hammers kollidierte gegen 19.45 Uhr mit dem Audi eines entgegenkommenden 25-jährigen Hammers in Höhe der Straße An der Ölmühle. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die beiden Hammer begeben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10000 Euro. (cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell