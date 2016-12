POL-HAM: Zeuge eines Verkehrsunfalls gesucht

Hamm - Bockum-Hövel (ots) - Ein Zeuge beobachtete am Mittwoch, 21. Dezember, gegen 11:30 Uhr, einen Verkehrsunfall am Höveler Markt. Ein grauer Mercedes mit Hammer Kennzeichen verursachte an einem geparkten grauen VW Golf mit Aachener Kennzeichen einen Sachschaden in Höhe von zirka 600 Euro. Ein Unfallzeuge notierte sich das Kennzeichen und hinterließ dieses auf einem Zettel an dem Golf des 26-Jährigen. Der Zeuge wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden.(cm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell