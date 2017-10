POL-GM: Drei Verletzte bei Unfall in Frankenthal

Morsbach (ots) - Nach einem Verkehrsunfall gegen 14.15 Uhr zwischen einem PKW und einem LKW in Morsbach-Frankenthal ist die Landstraße 336 zurzeit gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 31-jähriger Autofahrer aus Gummersbach in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo ein 48-Jähriger aus Wenden mit einem LKW in Richtung Morsbach-Zentrum unterwegs war. Die Fahrzeuge prallten im Frontbereich zusammen, wobei der Gummersbacher schwere Verletzungen davontrug. Ein 28 Jahre alter Beifahrer sowie der LKW-Fahrer kamen vermutlich mit leichten Verletzungen davon. Die Dauer der Sperrung kann zurzeit noch nicht abgesehen werden; nach Räumung der Unfallstelle sind noch Reinigungsarbeiten erforderlich. Die Unfallstelle kann aber durch die Ortschaft Lichtenberg umfahren werden.

