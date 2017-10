POL-GM: Alkoholisiert und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Engelskirchen (ots) - Mit einer Blutprobe und der Entsiegelung des Kennzeichens endete eine Verkehrskontrolle am Montagabend (9. Oktober) auf der Bergischen Straße. Ein 54-Jähriger aus Engelskirchen war gegen 23.00 Uhr in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten und fiel durch seinen deutlichen Alkoholgeruch auf. Ein Vortest zeigte einen Wert von etwa 1,4 Promille an, so dass sich der 54-Jährige einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass der Versicherungsschutz für das Auto erloschen war und entsiegelten das Kennzeichen. Auf seinen Führerschein muss der Mann zunächst verzichten - die Polizei stellte ihn sicher.

