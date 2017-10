POL-GM: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gummersbach (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in Dieringhausen ging der Polizei am Montag (9. Oktober) ein 45-Jähriger Verkehrssünder aus Wiehl ins Netz. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Mann gegen 14.00 Uhr auf der Schulstraße kontrolliert. Dabei gab der Wiehler sofort zu, dass er keinen Führerschein hat. Ein Drogenvortest lieferte zudem ein positives Ergebnis, so dass noch eine Blutprobenentnahme erfolgte.

