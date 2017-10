POL-GM: 69-Jähriger kam von der Fahrbahn ab

Hückeswagen (ots) - Mit leichten Verletzungen musste ein 69-Jähriger nach einem Verkehrsunfall auf der Wiehagener Straße in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann aus Hückeswagen war am Montag (9. Oktober) gegen 17.05 Uhr auf der Wiehagener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Vermutlich wegen eines Schwächeanfalls kam er auf der geraden Straße plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Gartenzaun. An dem Wagen entstand ein Totalschaden; auch der Gartenzaun wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis