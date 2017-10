POL-GM: Auf Kipp stehendes Fenster ausgenutzt

Bergneustadt (ots) - Ein auf Kipp stehendes Fenster nutzten Einbrecher am Sonntag (8. Oktober), um in ein Zweifamilienhaus in der Straße Sonnenkamp einzusteigen. Zwischen 16.00 und 18.20 Uhr konnten die Täter das Fenster vollständig öffnen und entwendeten einen Tablet-PC sowie eine Geldbörse. Ein auf Kipp stehendes Fenster ist ein offenes Fenster! Tipps zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen erhalten Sie bei Ihrer Polizei. Nutzen Sie die vielfältigen Angebote in der gerade angelaufenen "Riegel vor! Sicher ist sicherer." - Aktionswoche gegen den Wohnungseinbruch.

