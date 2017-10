POL-GM: Telefonzelle zerstört

Radevormwald (ots) - Vermutlich mit einem Silvesterböller haben Unbekannte am Samstagabend (7. Oktober) eine Telefonzelle an der Elberfelder Straße in Bergerhof erheblich beschädigt. Kurz vor 21:30 Uhr hatte ein Anwohner einen lauten Knall gemeldet. Die alarmierte Polizei fand in Höhe des Froweinparks eine Telefonzelle vor, bei der drei Scheiben zersprungen waren und die Deckenverkleidung herunterhing. Zeugen konnten bislang nicht gefunden werden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

