POL-GM: Frontal mit Baum kollidiert - Drei Verletzte

Reichshof (ots) - Auf regennasser Fahrbahn ist am Freitag (6.10.) ein 20-jähriger Wiehler mit seinem Pkw gegen einen Baum gerutscht.

Am Freitagabend um 22:35 Uhr befuhr der Wiehler die Landstraße 324 aus Richtung Eckenhagen kommend in Fahrtrichtung Windfuß. In einer scharfen Rechtskurve bremst er zu spät und rutscht auf der nassen Fahrbahn geradeaus frontal gegen einen Baum. Bei dem Crash verletzten sich die drei Insassen des Fahrzeugs leicht. Ein Rettungswagen brachte den 20-jährigen Fahrer und seine beiden Mitfahrer, ein 22-jähriger Nümbrechter und eine 24-jährige Engelskirchenerin, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

An dem Wagen entstand mittlerer Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell