POL-GM: Wer hat was gesehen? - Diebe schlagen mehrmals in Rudolf-Diesel-Straße zu

Wiehl (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (04.08.) und Montagmorgen (07.08.) haben Unbekannte auf einer Baustelle in der Rudolf-Diesel-Straße zum Teil schweres Baugerät und Werkzeuge entwendet.

Die Täter klauten unter anderem eine Rüttelplatte und mehrere hundert Liter Diesel. Zum Aufladen nutzten sie einen vor Ort befindlichen Radlader. Außerdem beschädigten die Diebe einen Baucontainer und entwendeten verschiedene Werkzeuge aus diesem.

In der Nacht zum Montag (07.08.) klauten Unbekannte zudem zwei Mountainbikes von einem Wohnwagen. Dieser stand auf dem Parkplatz einer Logistikfirma in der Rudolf-Diesel-Straße. Die Täter machten sich zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr an dem Wohnwagen zu schaffen. Die beiden Mountainbikes fand man an der beklauten Baustelle.

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell