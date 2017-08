POL-GM: Gegenverkehr übersehen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Nümbrecht (ots) - Auf der L320 zwischen Bröl und Bierenbachtal ist es am Montagmorgen (07.08.) zu einem Frontalzusammenstoß gekommen.

Ein 64-jähriger Wiehler befuhr mit seinem Hyundai Tucson gegen 09:50 Uhr die L320 in Richtung Homburg-Bröl. Er beabsichtigte nach links auf die L339 in Richtung Breunfeld abzubiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende, 58-jährige Ruppichterotherin. Der Wiehler krachte frontal in den Toyota Yaris der Frau.

Beide Unfallbeteiligten mussten ambulant behandelt werden. Die Pkw wurden abgeschleppt.

