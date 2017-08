POL-GM: Betrunken davongefahren

Gummersbach (ots) - In der Hardtwiesenstraße ist am Montagabend (07.08.) ein betrunkener Mann in einen BMW gestiegen und losgefahren - vor den Augen der Polizeibeamten.

Die Beamten befanden sich aufgrund einer Anzeigenaufnahme vor Ort. Der alkoholisierte Engelskirchener kam ihnen gegen 20:54 Uhr auf einer Treppe entgegen und stieg unvermittelt in das Fahrzeug. Die Polizisten versuchten den Mann noch zu stoppen, doch dieser fuhr davon. Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf. Gegen 21:01 Uhr beendete die Vollsperrung an der Baustelle "Im Tal" die Trunkenheitsfahrt des 54-Jährigen.

Die Polizei stellte den Führerschein des Beschuldigten sicher.

