POL-GM: Fahrzeug gestoppt und in Kofferraum gestochen

Waldbröl (ots) - In der Nacht zum Samstag (05.08.) hat ein Unbekannter auf einen PKW eingestochen.

Ein 24-jähriger Waldbröler befuhr gegen 01:15 Uhr den Friedrich-Engelbert-Weg in Richtung Bitzenweg. Eine schwarzgekleidete Person betrat die Fahrbahn und der junge Mann musste ein Ausweichmanöver einleiten. Er stoppte sein Fahrzeug und sprach den Mann an. Als er wieder in sein Fahrzeug eingestiegen war, stach der Unbekannte mit einem Messer in die Heckklappe des PKW. Der 24-jährige ergriff die Flucht.

Der Täter ist ca. 25-30 Jahre alt, ca. 190cm groß und von schmaler Statur. Er hat eine Halbglatze und trug ein dunkles T-Shirt, eine schwarze Hose, Handschuhe und einen schwarzen Rucksack.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

