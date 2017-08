POL-GM: Durstige Diebe brechen in Kindergarten ein

Gummersbach (ots) - Am Wochenenden (04.08.-06.08.) kam es zu zwei Einbrüchen in einen Kindergarten in der Weidenstraße.

Die unbekannten Täter stiegen das erste Mal zwischen Freitag 18:00 Uhr und Sonntag 10:30 Uhr in den Kindergarten ein. Sie beschädigten zwei Oberlichter und durchsuchten verschiedene Behältnisse auf Wertgegenstände. Die Einbrecher öffneten zudem eine Bierflasche und ließen diese zurück.

Die Täter kehrten am Sonntagnachmittag zwischen 13:33 Uhr und 19:10 Uhr zurück und durchsuchten die Privatspinde der Angestellten. Diesmal leerten sie eine Sektflasche und klauten Süßigkeiten.

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

