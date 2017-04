POL-GM: Leicht verletzte Person bei Auffahrunfall

Engelskirchen (ots) - Am frühen Mittwochabend (08.02.2017) kollidierten zwei PKWs auf der Kreisstraße 19, dabei wurde eine Person leicht verletzt. Der 21-Jährige aus Gummersbach befuhr mit seinem Pkw die abschüssige K 19, aus Richtung Lindlar kommend, in Richtung Engelskirchen und beabsichtigte an der Unfallstelle nach rechts auf die L 302 abzubiegen. Nach dem er an der Haltlinie gestoppt hatte, fuhr die 26-Jährige aus Altena auf, die mit Ihrem Pkw die K 19 hinter dem 21-Jährigen fuhr. Durch den Zusammenstoß hat sich der junge Mann leicht verletzt und wurde dem Krankenhaus Engelskirchen zugeführt, von wo er nach erfolgter Behandlung entlassen wurde.

