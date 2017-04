POL-GM: Zwei Tageswohnungseinbrüche in Ründeroth

Engelskirchen (ots) - Am Mittwoch, den 08.02.2017, wurde in Ründeroth zweimal eingebrochen. Einer der Einbrüche geschah gegen 9:00-19:30 Uhr in der Mecklenburger Straße in einem freistehenden Einfamilienhaus. Der unbekannte Täter erbeutete Schmuck und entwendete Bargeld. Der zweite Einbruch geschah zwischen 15:00-19:00 Uhr, welcher jedoch erfolglos war. Auch dieser geschah in einem freistehenden Einfamilienhaus in der Straße "Saure Wiese". Der unbekannte Täter scheiterte an dem Versuch, das Fenster auszuhebeln und verursachte so einen Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Notrufnummer 110 mit der Polizei in Gummersbach in Verbindung zu setzen. (R.S. / K. B.)

