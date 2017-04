POL-GM: Dunkler SUV nach Spiegelunfall flüchtig

Wipperfürth (ots) - Am heutigen Donnerstagmorgen (9.2.) gerieten die Spiegel zweier sich auf der Kreisstraße 18 entgegenkommender Fahrzeuge aneinander. Ein 54-Jähriger aus Marienheide war mit einem BMW in Richtung Grünenberg unterwegs, als ihm am Ortsausgang von Agathaberg eine dunkle Geländelimousine (SUV) entgegenkam. Nach der Kollision, bei der der Spiegel des BMW völlig zu Bruch ging, setzte der dunkle Geländewagen seine Fahrt in Richtung Dohrgaul fort. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell