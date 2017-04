POL-GM: Schwarzer PKW entfernte sich von der Unfallstelle

Waldbröl (ots) - Auf der Schladerner Straße musste am Mittwochmorgen (8.2.) ein 38-Jähriger aus Ruppichteroth einem entgegenkommenden PKW ausweichen und geriet dabei gegen eine Leitplanke. Der 38-Jährige war mit seinem Audi gegen 09:15 Uhr in Richtung Rosbach unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein schwarzer PKW zum Teil auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Bei dem Ausweichmanöver fuhr er mit der Beifahrerseite gegen eine Leitplanke,wodurch am PKW erheblicher Sachschaden entstand. Der entgegenkommende PKW setzte seine Fahrt fort. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell