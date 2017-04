POL-GM: Einbruchsversuch mit Spaten

Hückeswagen (ots) - Mit einem auf dem Grundstück aufgefundenen Spaten haben unbekannte Täter am Mittwoch (8.2.) versucht in der Gewerbestraße die Terrassentür eines Zweifamilienhauses gewaltsam zu öffnen. Die Tür hielt den Hebelversuchen aber stand, so dass die Einbrecher ohne Beute das Weite suchten. Wer in der Zeit von 06:30 bis 15:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Bemerken Sie verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Kennzeichen in Ihrem Wohnumfeld, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell