POL-GM: Zwei Einbruchsversuche gescheitert

Wiehl / Engelskirchen (ots) - Zwischen Montagmittag und 17:00 Uhr am Donnerstag (2.2.) versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Cyrusweg in Wiehl einzusteigen. Die von den Einbrechern angegangene Terrassentür hielt den Hebelversuchen jedoch stand, so dass die Unbekannten aufgaben und ohne Beute flüchteten. Ebenfalls eine Terrassentür gingen Einbrecher am Donnerstagabend um 18:00 Uhr im Talweg in Engelskirchen-Hardt an. Auch hier erwies sich die Tür als sehr stabil und hielt den Bemühungen stand. Ein Hausbewohner hatte den Einbruch durch die dabei erzeugten Geräusche bemerkt; als er das Wohnzimmer betrat, konnte er lediglich noch einen Schatten flüchten sehen. Bei Hinweisen zu den Einbrüchen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach. Bemerken Sie verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Kennzeichen in Ihrem Wohnumfeld, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

