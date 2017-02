POL-GM: Mobile Beratungsstelle der Polizei am 9. Februar in Waldbröl

Waldbröl (ots) - Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Einbrecher verstärkt unterwegs. Immer häufiger aber scheitern die ungebetenen Gäste an gut gesicherten Häusern. Wollen auch Sie sich über das Thema Einbruchsschutz informieren? Dann nehmen Sie die kostenlosen Angebote Ihrer polizeilichen Beratungsstelle wahr! Dies können Sie zum einen nach Terminvereinbarung in der Beratungsstelle in Gummersbach oder auch bei der mobilen Beratungsstelle, die am nächsten Donnerstag (9. Februar) zwischen 10:00 und 13:00 Uhr auf dem Marktplatz in Waldbröl Station macht. Bei den Experten der Polizei können Sie sich dort unabhängig über Themen wie technische Sicherheitsausstattung an Türen und Fenstern, Alarmsysteme oder aber auch richtiges Verhalten beim Verlassen des Hauses erkundigen. Zur Veranschaulichung führen die Beamten in der mobilen Beratungsstelle verschiedene Exponate mit, so dass Sie vor Ort auch direkt Vergleiche mit den in Ihrer Wohnung verbauten Sicherheitseinrichtungen ziehen können. Bei allen Fragen rund um das Beratungsangebot können Sie sich unter der Telefonnummer 02261 8199-885 an ihre polizeiliche Beratungsstelle wenden. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Internetseite der Polizei (www.polizei.nrw.de) unter der Rubrik "Riegel vor".

