POL-GM: Diebstahl aus Garage

Lindlar (ots) - In der Nacht auf Dienstag (31.1.) brachen Unbekannte in die Garage eines Geschäftshauses in der Rheinstraße ein. Neben einem schwarz-orangen Quad der Marke KTM mit dem amtlichen Kennzeichen GM - M 974 entwendeten die Täter zudem ein Fahrrad, Ersatzreifen für das Quad, Schutzkleidung sowie mehrere Fahrradhelme. Anwohner berichteten von einem lauten Geräusch gegen 03:15 Uhr in der Nacht. Vermutlich handelt es sich hierbei um die Tatzeit. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell