POL-GM: Trickdiebstahl bei Geldwechsel

Wipperfürth (ots) - Am Dienstag (31.1.) sprach ein Trickdieb auf dem Marktplatz einen 81-Jährigen aus Wipperfürth an. Er bat den Senior um das Wechseln von zwei Euro, da er Kleingeld zum Telefonieren benötige. Der hilfsbereite Mann kam dem Wunsch nach, musste aber später feststellen, dass der Mann ihm offenbar zwei Geldscheine aus der Geldbörse gestohlen hatte. Den Dieb hatte laut dem Geschädigten eine kräftige Figur und eine Kapuze über den Kopf gezogen. Hinweise zu der Person nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

