POL-GM: Aus dem Verkehr gezogen - Polizei untersagte gleich mehrfach die Weiterfahrt

Oberbergischer Kreis (ots) - In Gummersbach-Dümmlinghausen endete vergangene Nacht (1.2.) die Fahrt eines 36-jährigen Gummersbachers mit einer Blutprobe. Um kurz nach 2 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den 36-Jährigen in der Hesselbacher Straße, nachdem der Fahrer zuvor wegen seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizisten eine geöffnete Bierflasche in der Fahrertür und deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Der 36-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgegeben.

In Gummersbach-Dieringhausen beendete eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag (31.1.) die Fahrt eines 23-jährigen Wipperfürthers. Der 23-Jährige befuhr um 19:50 Uhr mit einem Pkw die Neudieringhauser Straße. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete seine Fahrweise. Ohne erkennbaren Grund beschleunigte er mehrfach stark oder bremste ab. Als die Beamten ihn stoppten, gab er an, keinen Führerschein zu haben und vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben. Er zeigte erkennbare körperliche Symptome kürzlichen Drogenkonsums. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

In der Friedenstraße in Waldbröl kontrollierte die Polizei am Dienstag (31.1.) gegen Mittag einen 33-jährigen Reichshofer. Er steht im Verdacht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln seinen Pkw geführt zu haben. Er musste seinen Wagen stehen lassen und eine Blutprobe abgeben.

Ähnlich erging es einem 38-jährigen Gummersbacher, den eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag (31.1.) um 7:45 Uhr in der Bahnstraße in Wipperfürth kontrollierte. Auch er zeigte Anzeichen für kürzlichen Drogenkonsum, was eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt zur Folge hatte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell