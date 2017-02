POL-GM: Fahrt endete an einem Baum - Fahrer flüchtig

Wiehl (ots) - An einem Baum endete am Dienstag (31.1.) die Fahrt mehrerer Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrer auf der B56 im Bereich zwischen Drabenderhöhe und der Anschlußstelle A4 Bielstein. In einer Kurve verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort zunächst mit einem Verkehrszeichen und dann mit einem Baum. Ein Zeuge kam kurze Zeit später an der Unfallstelle vorbei. Er sah mehrere Männer am Fahrzeug. Als er sie ansprach, flüchteten die Personen zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

