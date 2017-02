POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Wipperfürth (ots) - In Wipperfürth mussten am Dienstag (31.1.) nach einem Unfall zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Um 9:45 Uhr befuhr eine 49-jährige Hückeswagenerin mit ihrem Pkw die Dr.-Eugen-Kersting-Straße. An der Einmündung beabsichtigte sie nach links in die vorfahrtsberechtigte Radiumstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 48-jährigen Wipperfürtherin, die auf der Radiumstraße in Richtung Engelsburg fuhr.

Die Hückeswagenerin verletzte sich durch den Aufprall leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell