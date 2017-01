POL-GM: Diebstahl von Autoersatzteilen

Engelskirchen (ots) - Auf Katalysatoren und Rußpartikelfilter hatten es Diebe in der Nacht zu Dienstag (31.1.) auf dem Parkplatz einer Firma im Industriegebiet Auel abgesehen. Zwischen 21:00 und 05:30 Uhr drangen die Täter in das durch einen Zaun geschützte Gelände der Firma ein und demontierten an zehn geparkten Kleintransportern Teile der Abgasanlage. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen erbittet die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell