POL-GM: Wohnungstüre aufgebrochen

Bergneustadt (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße brachen Unbekannte am Montag (30.1.) zwischen 12:00 und 15:30 Uhr eine Wohnungstüre in der zweiten Etage gewaltsam auf und durchsuchten die Wohnung. Dabei fiel den Tätern Schmuck und Bargeld in die Hände; sie konnten unerkannt entkommen. Bemerken Sie verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Kennzeichen in Ihrem Wohnumfeld, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der kostenfreien Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell