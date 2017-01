POL-GM: Unfallverursacher flüchtet

Waldbröl (ots) - Einen geparkten, weißen Renault Kangoo hat am Montag (30.1.) ein unbekannter Fahrzeugführer in der Straße Liliensteig beschädigt. Nach dem Unfall, der sich zwischen 19:00 und 22:30 Uhr zugetragen hat, fuhr der Verursacher davon, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

