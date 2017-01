POL-GM: Nach Parkplatzunfall abgehauen

Radevormwald (ots) - Nach einem Einkauf bei einem Discounter an der Kaiserstraße bemerkte eine Fahrzeugführerin aus Radevormwald einen frischen Schaden an ihrem grauen VW Golf. Bei dem Unfall, der sich am Montag (30.1.) zwischen 11:45 und 12:05 Uhr ereignet hat, blieb an dem PKW der Geschädigten gelbe Fremdfarbe zurück. Zeugen werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

