POL-GM: Gutgläubigkeit zu Diebstahl genutzt

Wiehl (ots) - Kurz vor Betreten des Hauses sprach ein angeblicher Handwerker eine Seniorin aus einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Wiesengrund an. Er gab vor, dass es im Haus einen Wasserrohrbruch gegeben habe und er in ihrer Wohnung die Leitungen überprüfen wolle. Bei der Begutachtung der Räumlichkeiten konnte der angebliche Handwerker keinen Fehler finden. Am Abend stellte die Seniorin allerdings fest, dass der Mann offenbar diverse Schmuckstücke aus dem Schlafzimmer gestohlen hatte. Der Mann war etwa 40 - 50 Jahre alt und trug neben dunkler Arbeitskleidung eine Baseballkappe. Wer Hinweise zu der Person machen kann, wird gebeten sich beim Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell