POL-GM: Rotes Fahrzeug nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bergneustadt (ots) - Zwischen 12:00 und 13:05 Uhr beschädigte am Sonntag (29.1.) ein unbekannter Fahrzeugführer einen am Fahrbahnrand der Straße "Breiter Weg" geparkten PKW. An der beschädigten Fahrertür konnte die Polizei im Rahmen der Unfallaufnahme rote Fremdfarbe feststellen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell